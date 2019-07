Hyundai Estate: acquisto auto ora, prima rata a ottobre

In vista delle ferie estive, Hyundai lancia una promozione che consente di acquistare un'auto nuova senza anticipo con pagamento della prima rata a ottobre. Grazie alla nuova campagna 'Estate Hyundai', chi sceglierà una nuova auto potrà beneficiare di una offerta che prevede anticipo zero e pagamento delle rate a partire da ottobre(in caso di un contratto stipulato a luglio) o addirittura da novembre (nel caso di un acquisto effettuato nel mese di agosto).



Pilastro di questa iniziativa sarà la gamma suv, con Tucson 1.6 GDi 132 CV XAdvanced a 17.550 euro e nuova Kona 1.0 TGDi Classic - con motore turbo da 120 CV - a partire da 14.000 euro.



Anche chi sceglierà le city car della gamma potrà aderire a Estate Hyundai: la i10 1.0 MPI Advanced viene proposta a 7.750 euro con un vantaggio di 3.950 euro, lo sconto sale invece a 5.150 euro per la nuova i20 1.2 75 CV Advanced, in promozione a 10.250 euro. I modelli come Ioniq Electric e Plug-In Hybrid e Kona Electric, che presentano emissioni di CO2 inferiori ai 70 grammi nel ciclo NEDC, danno la possibilità di accedere al contributo statale previsto dall'Ecobonus fino a 6.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 1 a Euro 4 (fino a 2.500 euro per Ioniq Plug-In Hybrid).