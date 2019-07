Skoda, Karoq e Kodiaq protagonisti campagna 'summer suv'

Durante i mesi estivi, Skoda Italia mette al centro dell'attenzione i suv della propria gamma, Karoq e Kodiaq, attraverso la campagna 'Skoda summer suv'. I clienti che sceglieranno una qualunque versione dei due modelli riceveranno in omaggio il pacchetto di manutenzione ordinaria per la durata di 4 anni o 60.000 chilometri. Inoltre, grazie al contributo delle concessionarie, i due suv saranno in vendita con dei vantaggi sul prezzo di listino, che possono arrivare fino a 6.500 euro. Sempre per la durata della campagna estiva, per contratti stipulati fino al 31 agosto 2019, i clienti dei suv Skoda possono beneficiare della formula 'Clever Value', con tasso agevolato al 3,99%. Clever Value è il prodotto finanziario che garantisce il valore futuro dell'auto in base al chilometraggio preferito, permettendo la rateizzazione dell'acquisto in 24 o 36 mesi e con la libertà di decidere, alla fine del periodo, se cambiarla con una nuova Skoda, restituirla oppure tenerla, anche rifinanziando la rata finale.



Nei primi 6 mesi del 2019, i modelli suv della casa di Mlada Boleslav hanno inciso per quasi il 32% sul totale delle immatricolazioni del brand in Italia (gennaio-giugno 14.848 unità, fonte Unrae) con una crescita di oltre il 44% rispetto alla quota sviluppata nello stesso periodo del 2018 (22,3% nei primi sei mesi 2018), confermando il trend di mercato che vede le vendite di vetture con questo tipo di carrozzeria in costante aumento, non solo nel nostro Paese ma anche nel resto d'Europa.