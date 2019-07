Suzuki lancia campagna estiva per GSX-S750

Per l'estate 2019 Suzuki Italia lancia una promozione con sconto incondizionato che abbassa il prezzo di tutte le versioni della GSX-S750 di 700 euro. Sino al 30 settembre, la 'settemmezzo' della Casa di Hamamatsu vede così scendere il suo prezzo di listino a 7.990 euro per la variante standard e a 8.490 euro per l'esclusiva Yugen Carbon. Medesime le cifre richieste per le rispettive versioni depotenziate della due ruote nipponica, quelle da 47 Cv (35 kW), guidabili con patente A2. La GSX-S750Z, caratterizzata dalla livrea 'nero mat', viene proposta a 8.090 euro.



Sviluppata intorno a un telaio a doppia trave, dotata di un mono ammortizzatore regolabile nel precarico molla e di una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm, la 'naked' del Costruttore orientale monta un quattro cilindri, che deriva da quello della GSX-R750, in grado di erogare picchi di potenza e coppia di 114 Cv e 81 Nm. L'impianto frenante prevede due pinze anteriori Nissin ad attacco radiale, che agiscono su dischi flottanti a margherita da 310 mm, e un disco singolo al posteriore. Prevede come standard il sistema ABS di antibloccaggio dei freni e un controllo elettronico della trazione regolabile in tre diverse modalità oppure disattivabile.



I sistemi Suzuki easy start system e low RPM assist, consentono, rispettivamente di avviare il motore sfiorando il pulsante di start e di mantenerne mantiene stabile il regime di rotazione in partenza, al rilascio della frizione, e nella marcia al minimo.



La variante Yugen Carbon della GSX-S750 prevede per un sovrapprezzo di 400 euro una dotazione aggiuntiva del valore di oltre 1.000 euro, tra cui il silenziatore omologato in carbonio SC1-R della SC-Project che pesa solo 2,16 kg, dalla sella monoposto e dal cupolino fumé.



"La massiccia offensiva commerciale che sta lanciando Suzuki sul mercato moto e scooter si arricchisce di una nuova iniziativa - sottolineano dalla Filiale -. Chiunque sceglierà di saltare in sella all'unica vera settemmezzo del mercato potrà approfittare di una straordinaria opportunità. Da qui al 30 settembre tutti possono coronare il sogno di portarsi a casa a condizioni quanto mai vantaggiose l'erede delle leggendarie Suzuki GSX, moto che sin dagli Anni '80 dettano legge nel settore della naked con un look originale, prestazioni esaltanti e un comportamento facile e piacevole".