Su usato FCA AutoExpert e Selected4U i servizi Mopar Connect

I programmi dell'usato FCA Autoexpert e Selected4U aggiungono ora i servizi di Mopar Connect - disponibili nell'App e sul portale web Uconnect Live - per offrire ancora più tranquillità a chi sceglie auto di seconda mano Fiat, Fiat Professional, Lancia e Abarth (certificate Autoexpert) e Alfa Romeo e Jeep (certificate Selected4U). Queste auto usate 'certificate' sono ora disponibili assieme al set di servizi di Mopar Connect su esemplari selezionati presso le concessionarie FCA aderenti. Ai controlli tecnici accurati e ai 12 mesi di garanzia si sommano dunque le funzionalità dedicate alla sicurezza e al controllo remoto del veicoli, evolvendo con prodotti unici nel loro genere. Le vetture Selected4U e Autoexpert vengono selezionate con un massimo di 130.000 km di percorrenza e/o 6 anni di anzianità e sottoposte a 160 controlli tecnici, e godono di 12 mesi di garanzia e di assistenza stradale con auto sostitutiva. Chi sceglie un usato Selected4U potrà usufruire anche di un check up gratuito entro il primo anno. A questo pieno di tranquillità oggi si aggiunge Mopar Connect fruibile via smartphone, che comprende i pacchetti My:Assistant, My:RemoteControl e My:Car, le funzionalità che consentono l'assistenza stradale, anche in caso di incidente, o la localizzazione del veicolo a seguito di furto. Inoltre è possibile controllare da remoto alcune funzioni, come quella di blocco e sblocco delle portiere, il superamento di una data soglia di velocità o l'uscita da una zona in precedenza delimitata sulla mappa.



MoparConnect permette anche di visualizzare la posizione della vettura parcheggiata e alcune informazioni sullo stato del veicolo, quali ad esempio la carica della batteria, la pressione dei pneumatici e il livello del carburante, oltre a segnalare interventi di manutenzione ordinaria. Grazie ai servizi Mopar Connect, il cliente dispone in tempo reale dei dati della vettura, potendo contare quindi su maggiore sicurezza e protezione su strada, tranquillità e controllo costante, il tutto a portata di smartphone. Da oggi tutti i clienti potranno accedere, gratuitamente e per dodici mesi, a questo set di servizi completo anche scegliendo tra un lotto selezionato di vetture d'occasione presso le concessionarie FCA aderenti.