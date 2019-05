Piaggio lancia campagna 'Open door' per gamma Vespa

Con "Vespa Open Now" la Piaggio lancia un'interessante promozione con incentivi per la rottamazione, dedicata a quattro versioni del suo iconico scooter. Valida sino al 31 maggio, la campagna interessa le 50, Primavera, Sprint e GTS 300 HPE e propone agevolazioni differenziate per i vari modelli, con l'acquisto che diventa ancora più conveniente con la speciale formula 'Ride now' con valore futuro garantito.



Su queste Vespa, chiariscono da Pontedera, "è attivo un contributo sulla rottamazione di un mezzo Euro 0, Euro 1 o Euro 2 che si tramuta in un vantaggio cliente pari a 500 euro per la gamma Vespa 50 cc e per la Vespa GTS 300 hpe e di 700 euro per Primavera e Sprint 125 e 150 cc".



Per lanciare l'iniziativa, tutti i concessionari Vespa aderenti alla campagna effettueranno una settimana di "Porte aperte", da sabato 18 maggio a sabato 25 maggio, durante la quale sarà possibile ammirare l'intera gamma e approfondire i contenuti della campagna. I venditori saranno inoltre a disposizione per fornire tutti i dettagli della formula d'acquisto "Vespa Ride Now" che prevede il pagamento del solo "costo di utilizzo del veicolo, versando un piccolo anticipo e un contributo mensile commisurato alle proprie esigenze. Dopo due o tre anni, il cliente può decidere di sostituire la Vespa con nuovo modello, tenerla saldando l'importo o semplicemente restituirla".



Sfruttando questa opportunità, quindi, si può guidare subito una Primavera 125, in listino a 4.440 euro, versando un anticipo di 444 euro e pagando 24 rate da 88 euro/mese. Al termine dei due anni si può decidere appunto se restituirla, sostituirla o tenerla, saldando l'importo residuo di 2.200 euro, che coincide con il valore futuro garantito. Tale somma può anche essere finanziata con interessi TAN 5,18% e TAEG 6,98%. Per la GTS 300 HPE, prezzo 5.990 euro, sono richiesti 599 euro alla stipula del contratto, 36 rate da 93 euro e un saldo finanziabile (TAN 5,20%, TAEG 6,39%) di 2.695 euro.(ANSA).