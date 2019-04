Mercedes, assicurazione per rotazione pneumatici auto

Con l'arrivo della primavera, Mercedes lancia l'iniziativa a sostegno della rotazione stagionale degli pneumatici sulle auto. Grazie alla partnership con Real Garant Versicherung AG potranno, infatti, cogliere tutti i vantaggi dell'assicurazione Pneumatici & Ruote Complete.



Questa copertura, valida per un periodo di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto degl pneumatici, assicura il cliente in caso di rottura esterna della tela, scoppio, danneggiamento da urto o foratura per causa esterna. L'indennizzo copre il costo totale del prezzo d'acquisto in caso di danno nei primi 12 mesi, scende al 60% nei successivi 6 mesi e al 20% nell'ultima metà del secondo anno. Sono esclusi dalla copertura i danni causati da incidenti, dalla normale usura, da atti intenzionali o dolosi (dovuti a uso improprio degli pneumatici), dal danneggiamento del cerchio. L'esclusione vale anche per i danni cui è responsabile una terza parte o il fornitore, per quelli effetto diretto di bruciature, incendi o esplosioni.



L'assicurazione, valida in tutta Europa per pneumatici venduti in Italia, copre l'intera gamma vetture smart e Mercedes-Benz ed è estesa anche agli small Van della Stella, con capacità di portata fino a 3,5 tonnellate.