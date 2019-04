Toyota presenta il nuovo C-HR Lime Beat special edition

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Toyota lancia una versione limitata della C-HR: la Lime Beat Special Edition disponibile in soli 200 esemplari. Caratterizzata dalla colorazione speciale Sparkling Lime con tetto nero a contrasto, la Lime Beat, disponibile unicamente con powertrain 1.8L Full Hybrid Electric, vanta una dotazione full optional: cerchi in lega da 18" con finitura Black Matte, fari a LED anteriori e posteriori e sensori di parcheggio con funzione S-IPA per le manovre assistite in parallelo e a pettine.



Il prezzo di listino è di 36.100€, che scende a 31.600€ grazie agli Hybrid bonus, il contributo di Toyota in collaborazione con i Concessionari di 4.500€ in caso di permuta o rottamazione, per chi passa al Full Hybrid Electric di Toyota.



Nel dettaglio: per gli interni debutta l'Alcantara, che verrà abbinata a pregiata pelle nera. La dotazione viene completata da un impianto audio a 9 speaker da 576W di potenza specificamente progettato da JBL per il C-HR e dal navigatore satellitare.



La Lime Beat avrà inoltre uno speciale kit audio JBL incluso nel prezzo: si tratta di cuffie wireless con tecnologia Active Noise Cancelling e Pure Bass Sound e autonomia fino a 22 ore in riproduzione continua (Tune 600BTCN), auricolari Bluetooth resistenti all'acqua per ascoltare la musica anche facendo sport, con 8 ore di autonomia e memoria interna da 1 GB (Endurance Dive), diffusore Bluetooth portatile waterproof con suono a 360°, illuminazione a LED, fino a 12 ore di riproduzione, 20 W di potenza e riconoscimento vocale. A questo si aggiunge una JBL VIP Club Membership con cui il cliente potrà usufruire di offerte speciali, eventi dedicati, anteprime di prodotto e notizie esclusive, e un abbonamento semestrale a Deezer. (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: