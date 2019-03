Con Aprilia Days supervalutazioni usato e pass per la MotoGP

Con gli Aprilia Days 2019, in vigore dal primo al 31 marzo, la Casa di Noale lancia una promozione che prevede per l'acquisto delle sue moto supervalutazioni dell'usato per le due ruote da dare in permuta, accessori in omaggio e l'opportunità di aggiudicarsi un pass per vivere con l'ospitalità del team Racing del Costruttore di Noale una delle due tappe italiane della MotoGP. Per partecipare al concorso che mette in palio l'esperienza nel Mondiale basta acquistare un modello qualsiasi del brand, entro fine marzo. I modelli, invece, interessati dalla campagna di incentivazione economica sono la RSV4 1100 Factory, la gamma V4 e le bicilindrice Shiver e Dorsoduro. Per la prima, una belva da 217 Cv, è prevista una supervalutazione dell'usato del valore di 1.500 Euro. Per le altre V4 del line-up in campagna, la RSV4 1000 RR, la Tuono V4 1100 Factory e la Tuono V4 1100 RR, è previsto compreso nel prezzo lo scarico 'slip-on' omologato in titanio realizzato da Akrapovic. Per la versatile Shiver 900 e la 'fun bike' Dorsoduro 900 è riconosciuto uno sconto di 500 Euro.



In occasione degli Aprilia Days, tra l'altro, è prevista un'apertura straordinaria dei concessionari aderenti per tutta la settimana dall'11 al 16 marzo.



In parallelo a queste iniziative, sempre nel segno delle competizioni racing, da segnalare al Mugello per sabato 23 marzo l'Aprilia All Stars, evento incontro con i piloti del team di Noale di MotoGp, Andrea Iannone e Aleix Espargaró, accompagnato dall'esposizione delle moto da corsa, test ride, shopping, intrattenimento nel paddock, che si concluderà a fine giornata con una parata riservata a tutti i possessori di Aprilia.