Mahindra rinnova e amplia campagna su Suv a 7 posti XUV500

La Filiale italiana della Casa indiana Mahindra ha deciso di prolungare sino al 31 marzo la promozione sul suo Suv top di gamma a 7 posti, lo XUV500, prevedendo in caso di acquisto con finanziamento rateizzato un incremento rispetto al passato dello sconto praticato sul prezzo di listino del veicolo. L'incentivo massimo, valido per le versioni AWD W8 e W10, le più accessoriate del line-up, equipaggiate con trazione integrale, passa così dai precedenti 3.000 euro a 3.500 euro. In caso di pagamenti dilazionati, quindi, i loro listini, temporaneamente scendono rispettivamente da 25.954 euro a 22.454 euro e da 27.967 euro a 24.467 euro. Per la 'entry level' italiana, la due ruote motrici modello FWD W6, sono previsti 2.000 euro di promozione (scende da 19.854 euro a 17.854) mentre per il resto della gamma lo sconto è modulato tra i 2.500 e i 3.000 euro, a seconda della versione. Lungo 4,59 metri, lo XUV500 è in vendita nel nostro Paese dal 2015 ed è coperto da una garanzia di 5 anni o 100.000 chilometri che include 5 anni di assistenza stradale gratuita. Offerto con un motore a quattro cilindri a gasolio 2.2 TDI da 140 Cv è dotato di sistema Start&Stop per lo spegnimento e il riavvio automatico del propulsore nelle fermate in coda o ai semafori. I modelli FWD dispongono di trazione anteriore, gli AWD di integrale disinseribile. Messa a punto in collaborazione con Fiditalia, la promozione è valida per veicoli immatricolati sino al 31 marzo, prevede rate da 12 a 84 mesi, con importi a partire da 219 euro, interessi TAN del 5,25% e TAEG del 6,81%. In caso, per esempio, di acquisto con contratto di 85 mesi del modello d'ingresso della gamma, il FWD W6, in promozione appunto a 17.854 euro, sono richiesti un anticipo di 2.850 euro e il pagamento della prima delle 84 rate di 219 euro a 30 giorni.