Cadillac, offerta speciale per la versione XT5 Premium

Cadillac XT5 viene proposta dal Gruppo Cavauto con una promozione valida fino a fine mese che permette l'acquisto della XT5 Premium allo stesso importo di quella Luxury in allestimento base, garantendo al cliente ben 8.000 euro di vantaggi inclusi nel prezzo. La Cadillac XT5 Premium comprende cambio automatico a 8 rapporti, motore bi-modale 4/6 cilindri, alimentazione a Benzina E5 e Bioetanolo E85, trazione integrale inseribile, start and stop System, modalità di guida selezionabili e cargo management System. In alternativa sono disponibili una serie di sistemi di assistenza alla guida tra cui il rear cross-traffic alert, il cruise control, il controllo arretramento in salita, il servosterzo e sospensioni attive e il sistema sistema di apertura a distanza nonché quello di avviamento remoto. A bordo infotainment e connettività sono assicurati dalla radio DAB e collegamento bluetooth, dal sistema audio Bose e tecnologia di cancellazione del rumore, dalla protezione antifurto Pass Key III+ con segnalatore acustico nonché dalla compatibilità con Android Auto e Apple Car Play. Gli esterni prevedono le barre sul tetto cromate, i cristalli Solar Ray oscurati per portiere posteriori e baule, i fari a LED e fendinebbia anteriori e le maniglie delle portiere illuminate. All'interno il comfort è assicurato dal climatizzatore tri-zona, dai braccioli posteriori ripiegabili e dai sedili con regolazione elettrica. Cadillac XT5 Premium è disponibile con motore a benzina 3.6L V6 AWD da 314 CV e nella versione da 250 CV, che il gruppo Cavauto offre in esclusiva per il mercato italiano con omologazione europea. Cadillac XT5 ha 3 anni di garanzia o 100.000 km, con assistenza stradale in remoto.