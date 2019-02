A febbraio nuovi ecobonus FCA su intera gamma del Gruppo

FCA vara una nuova campagna di ecoincentivi dedicati a tutti gli italiani e relativa all'intera gamma del Gruppo con vantaggi fino a 6.000 euro per l'acquisto di una vettura nuova. In più, FCA vara il finanziamento Tutto Chiaro, con anticipo zero e prima rata nel 2020 per Fiat e Lancia; con anticipo Zero e Valore Futuro Garantito per Jeep e Alfa Romeo. L'iniziativa sarà annunciata da domenica prossima con lo spot che vede protagonista l'ironico Fabio Rovazzi che illustrerà, a suo modo, questa opportunità per gli automobilisti. Le concessionarie sono pronte ad accogliere tutti i clienti in occasione dei Porte Aperte che sono previsti in febbraio per i fine settimana del 9 -10, 16 -17 e 23 - 24. Questa campagna di ecoincentivi rende ancora più semplice e vantaggioso l'acquisto di una vettura FCA grazie all'EcoBonus fino a 6.000 euro - valido subito su tutti i modelli in gamma aderenti all'iniziativa e per tutte le tipologie di clienti, senza vincoli di rottamazione- sia la vantaggiosa soluzione finanziaria Tutto Chiaro. I tre weekend di Porte Aperte saranno l'occasione anche per scoprire altre allettanti iniziative in corso. Ad esempio, sempre a febbraio, godranno di un extra-sconto di 500 euro le versioni a GPL e metano di Fiat Panda, la cui gamma parte da 7.600 euro. Per chi volesse raggiungere l'importo massimo dell'EcoBonus, ovvero 6.000 euro, questo sarà accessibile su numerosi modelli tra cui le diverse versioni diesel di 500L e di 500X e alcune versioni GPL e Metano della Lancia Yspilon. Su Jeep Renegade, Jeep Compass e Alfa Romeo Giulietta grazie ad un'offerta chiara e garantita, e grazie al finanziamento Tutto Chiaro, i clienti potranno godere di tre vantaggi contemporanei, l'anticipo zero, il valore futuro garantito e fino a6.000 euro di Ecobonus garantito.