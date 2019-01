Volkswagen, Progetto Valore per acquistare auto della gamma

Volkswagen presenta Progetto Valore Volkswagen (PVV) con anticipo zero con l'obiettivo di rendere la gamma ancora più accessibile. Si tratta di un'offerta compresa tra i 149 Euro al mese della up! e i 299 Euro al mese della T-Roc, che permette di avere una nuova Volkswagen per tre anni senza bisogno di versare alcun anticipo. Progetto Valore Volkswagen con anticipo zero è una formula finanziaria che permette di poter contare sulla sicurezza del valore futuro garantito, sulla certezza di un'offerta trasparente e per tutti, senza dimenticare le consolidate affidabilità, qualità e durata nel tempo delle automobili Volkswagen.



Nel dettaglio, l'offerta permette di avere la move up! 1.0 60 CV a 149 Euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 6,10%), la Polo 1.0 EVO 65 CV Trendline con Tech Pack a 199 Euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,66%), la Golf 1.0 TSI 115 CV Trendline con Tech&Sound Pack a 249 Euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,22%) e la T-Roc 1.0 TSI 115 CV Style a 299 Euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,06%).



Progetto Valore Volkswagen con anticipo zero ha una durata di tre anni e, oltre a un chilometraggio adeguato al modello scelto, include l'estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km. Al termine della durata del contratto, il cliente può decidere se restituire l'auto, acquistarla (anche rifinanziandola) o sceglierne una nuova sfruttando ancora la formula del PVV o altre offerte finanziarie della Volkswagen.



I clienti italiani potranno approfondire questa e altre proposte presso le Concessionarie Volkswagen, anche in occasione dei due Porte Aperte che si terranno nei weekend 19-20 e 26-27 gennaio.