Da Toyota-Lexus bonus fino a 8.500 euro per passare a ibrido

Confermati per il 2019 gli Hybrid Bonus su tutta la gamma ibrida del gruppo Toyota-Lexus come contributo al rinnovo del parco circolante in Italia con veicoli a basse emissione tramite la tecnologia ibrida elettrificata full hybrid. Il contributo riconosciuto in caso di permuta o rottamazione arriva a 6.500 euro per Toyota, fino a 8.500 euro per Lexus per chi passa al full hybrid electric. Il bonus di valore più elevato è erogato nel caso di acquisto delle Lexus modello ES Hybrid e IS Hybrid, su tutte le versioni.