Suzuki, sconti per scooter e moto nel primo trimestre 2019

Suzuki festeggia l'arrivo del nuovo anno con una nuova iniziativa. Per tutto il primo trimestre del 2019 sarà infatti possibile acquistare i modelli della gamma moto e scooter di Hamamatsu a condizioni vantaggiose.

Ad esempio il Burgman 400, fino al 31 marzo, si potrà acquistare al prezzo di 6.990 euro chiavi in mano. I dealer praticheranno quindi uno sconto di 900 euro rispetto al prezzo di listino di 7.890 euro. L'estensione del periodo di copertura della garanzia Suzuki a quattro anni sarà offerto senza alcun sovrapprezzo anche a chi sceglierà il Burgman 650 Executive.

Per tutto il primo trimestre del 2019 chi acquisterà una V-Strom 650XT avrà in omaggio il kit Touring. Si tratta di un pacchetto di accessori del valore di oltre 2.000 euro che comprende le valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino touring maggiorato.

Sempre fino alla fine di marzo, i concessionari Suzuki riconosceranno una supervalutazione di 1.500 euro sull'eventuale usato permutato per l'acquisto di una V-STROM 1000, l'Enduro Tourer più equilibrata e godibile del mercato. La supervalutazione varrà anche per la variante XT e per gli allestimenti speciali Feel More e Globe Rider, che, con le loro sorprendenti dotazioni, assicurano un ulteriore vantaggio per il cliente.

A tutti coloro che sceglieranno una GSX-R125 o una GSX-S125 in questi primi tre mesi del 2019 la casa di Hamamatsu proporrà invece la campagna 'Suzuki ti regala la patente', già molto apprezzata lo scorso anno.

Un'altra iniziativa di successo che ritorna nel 2019 è 'Benzina per il tuo divertimento' e riguarda la GSX250R. Fino al 31 marzo i concessionari Suzuki applicheranno uno sconto di ben 500 euro rispetto al listino ufficiale. Questa cifra permetterà idealmente di spesare tutta la benzina necessaria a coprire primi i 10.000 km a bordo della GSX250R, visti i consumi contenuti del bicilindrico di Hamamatsu. In questo trimestre il prezzo per gli esemplari neri sarà dunque a 4.840 euro, mentre per quelli in colorazione Blu GP sarà di 4.950 euro.

Fino 31 marzo, chi ordinerà la naked GSX-S1000 o la sua variante carenata GSX-S1000F beneficerà di una supervalutazione dell'eventuale usato dato in permuta di 1.000 euro.

La rete prevede, per lo stesso periodo, una supervalutazione di 1.500 euro su tutte le moto usate permutate per passare a una GSX-R1000 o a una GSX-R1000R nuove.