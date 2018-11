Il marchio Jeep lancia il progetto 'Ultraspeech'

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Parte il nuovo progetto "Ultraspeech" realizzato dal marchio Jeep che consentirà a tutti gli appassionati della Juventus d'inviare parole di incitamento, in vista di Juventus-Inter, in programma il 7 dicembre. In occasione del match, infatti, sarà trasmesso all'Allianz Stadium un messaggio corale, di circa 90", che raccoglierà i messaggi vocali più belli e coinvolgenti dei tifosi bianconeri.



Per partecipare basta collegarsi al sito www.jeepultraspeech.it e lasciare i propri dati personali, per poi ricevere il numero telefonico dove inviare, tramite Whatsapp, il messaggio vocale per supportare la squadra bianconera chiamata a questa ennesima sfida. Il progetto "Ultraspeech", realizzata in collaborazione con le agenzia creative Leo Burnett Italia e Publicis.Sapient, consolida il connubio tra Jeep e Juventus, giunto alla settima stagione.(ANSA).