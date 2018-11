Alfa Free, 25mila euro bastano per Stelvio 20mila per Giulia

Appuntamento per il prossimo fine settimana, quello del 17 e 18 novembre, per scoprire durante un 'porte aperte' in tutti gli showroom Alfa Romeo le nuove opportunità offerte dal programma Alfa Free 50/50 TAN 0%. Per tutto il mese di novembre, il brand del Biscione consentirà infatti di mettersi al volante di un suv Stelvio B-Tech spendendo 25.000 euro e senza dover versare nessuna rata mensile.



Chi opterà per questa soluzione avrà la libertà, dopo due anni, di scegliere se tenere il suv sportivo Alfa Romeo o sostituirlo oppure restituirlo. Per Giulia B-Tech, sempre con Alfa Free, l'importo è pari a 20.000 euro e le possibilità di scelta, dopo due anni, sono le medesime. Per garantire ad ogni cliente la massima tranquillità, in abbinamento a ogni piano finanziario - dal più tradizionale al più innovativo - è inoltre prevista un'estensione di garanzia a 4 anni con manutenzione programmata, grazie a Mopar Top Care.



Sempre a novembre, viene introdotta su tutta la gamma Alfa Romeo un'innovativa offerta che consentirà di scegliere senza differenze di prezzo all'interno di un medesimo livello di allestimento il cambio automatico (rispetto a cambio manuale), il tipo di alimentazione (benzina o diesel) e la potenza del motore.



La serie speciale B-Tech introduce su Stelvio e Giulia numerose novità che rendono ancora più ricche e personali le creazioni meccaniche Alfa Romeo, ferme restando le caratteristiche che ne stanno decretando il successo. Spiccano nuovi elementi di design bruniti micalizzati lucidi come l'inserto a V del trilobo frontale e le calotte degli specchietti, i terminali di scarico e i badge posteriori.



Entrambe le vetture combinano performance e tecnologia e si caratterizzano per le dotazioni e lo stile tipicamente italiano.



Dal punto di vista tecnologico, entrambe offrono di serie l'Adaptive Cruise Control, il sistema infotainment AlfaConnect con schermo da 8,8 pollici con sistema di navigazione ed integrazione smartphone Apple CarPlaye Android Auto, radio DAB, proiettori anteriori Bi-xenon con lavafari e Alfa Connected Services.



Sempre sino al 30 novembre è possibile scegliere Giulietta B-Tech con 7.000 euro di eco-bonus e un finanziamento TAN 0%, e optare per cambio automatico, alimentazione e potenza senza sovrapprezzo.



La caratterizzazione estetica di Giulietta B-Tech ne enfatizza ulteriormente le qualità: anche in questo caso i dettagli bruniti micalizzati lucidi sottolineano il suo aspetto grintoso. A tanta grinta corrispondono contenuti tecnologici d'eccellenza: Pack Tech con Alfa Connect 7 pollici Radio by Alpine che supporta Apple CarPlayTe Android Auto, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, ingresso USB-HDMI e Mopar Connect.