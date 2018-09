Al via gli Urban days Piaggio dedicati allo scooter MP3

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Con una nuova edizione degli Urban days Piaggio la Casa di Pontedera festeggia con la sua clientela l'arrivo nelle concessionarie dei modelli MP3 350 e 500 hpe.



L'iniziativa, interesserà più in generale tutta la gamma del celebre scooter a tre ruote italiano, prevede un "porte aperte" dal 22 al 29 settembre e sarà accompagnata per tutto il mese da una serie di promozioni.



Massima sicurezza di guida anche con asfalto irregolare o viscido, elevato comfort di marcia, prestazioni elevate e grande tenuta in curva sono alcune delle caratteristiche vincenti del modello MP3, bestseller della categoria da oltre 10 anni. Per settembre viene proposto con vantaggi che risultano particolarmente interessanti per le debuttanti versioni MP3 350, MP3 500 hpe Business e MP3 500 hpe Sport e che regalano agli acquirenti tre anni di guida senza pensieri. Si potranno, infatti, comprare con inclusi nel prezzo l'estensione della garanzia di 12 mesi, il primo tagliando e gli interventi di manutenzione programmata a 2 anni o 10.000 km. Per i tre anni della copertura complessiva, poi, è compresa l'assistenza stradale.



Le proposte al debutto sono equipaggiate con i motori di 350 cc e 500 cc, unità "in grado di soddisfare ogni bisogno di mobilità - sottolineano dalla Piaggio -, cittadina ed extra urbana, ora anche con più divertimento e soddisfazione".



Entrambi i modelli, guidabili anche con la sola patente B per auto, oltre a offrire propulsori brillanti e puliti sono stati resi più accattivanti da un aggiornamento che ha interessato lo stile del mezzo. Disponibile in un solo allestimento, il 350 viene proposto nella stessa gamma colori del nuovo 500 hpe Sport. L'ammiraglia "mezzo litro" della gamma è in listino anche in una versione Business, contraddistinta da colorazione e finiture specifiche, che puntano a esaltare l'eleganza delle forme dell'ormai iconico tre ruote italiano.(ANSA).