FCA ripete per 5 giorni le offerte della Price Marathon

ROMA - Dopo il successo della prima edizione, FCA rilancia la Price Marathon. Per 5 giorni, da oggi 24 agosto sino a mercoledì 29 agosto, presso tutte le concessionarie italiane, su tutte le vetture Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth in pronta consegna, gli italiani potranno approfittare di vantaggi eccezionali. Ecco alcuni esempi: 5.000 euro di vantaggio su Fiat Tipo, 7.000 euro su Jeep Compass, 8.000 euro su Alfa Romeo Stelvio. Tutte le informazioni sono disponibili presso i siti web, i canali social, e presso la rete dei concessionari FCA.



La Price Marathon coinvolge un numero limitato di suv Jeep in pronta consegna: è possibile usufruire di offerte straordinarie su Jeep Renegade (5.000 euro di vantaggio rispetto al listino) su Jeep Compass (7.000 euro) e su Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler (10.000 euro).



Questa proposta irripetibile consentirà a tutti coloro che lo desiderano, di mettersi alla guida di una fiammante Alfa Romeo: ad esempio su Mito il vantaggio arriva a 4.000 euro, su Giulietta 8.000 euro, così come su Stelvio, e si arriva a 9.000 euro per la Giulia. In più, su Mito e Giulietta tutti gli optional sono in omaggio. L'offerta Fiat riguarda tutta la gamma in pronta consegna: 3.500 euro di vantaggio su Panda e 500; 4.000 euro su 124 Spider, Qubo e 500X; 5.000 su Punto, 500L e Tipo sino ad arrivare a 5.500 euro su Doblò. In più, su 500X, 500L e Tipo tutti gli optional sono in omaggio. Chi ricerca emozioni e performance a cielo aperto può contare su 8.000 euro di vantaggio per acquistare un esemplare del 124 spider firmato Abarth mentre per la 595 questo valore arriva a 5.000 euro. Non mancano i vantaggi su Ypsilon, la Fashion City Car Lancia: sulle vetture in pronta consegna il vantaggio arriva a 3.500 euro.