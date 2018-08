Citroen Select, programma garantito usato auto e truck

ROMA - Si chiama Citroen Select il programma di ritiro e vendita di autoveicoli d'occasione multimarca pensato dal brand del double chevron per offrire la massima trasparenza in fase di acquisto o rivendita. Il programma si estende ad autovetture e veicoli commerciali con massa fino a 35 quintali, compresi i veicoli bifuel, ibridi o elettrici.



Prima della consegna, i veicoli vengono controllati e certificati: alla base del programma, infatti, sono previsti 87 punti di controllo e la certificazione dei chilometri percorsi.



È inclusa anche l'assistenza stradale 24 ore su 24, con vettura sostitutiva in caso di fermo prolungato del veicolo e il pernottamento, il proseguimento del viaggio o il rientro a casa.



A tutela del cliente vi è anche clausola soddisfatti o rimborsati, che permette di richiedere alla concessionaria la sostituzione dell'auto entro 30 giorni dalla consegna.



La garanzia Citroën Select è riconosciuta da tutta la rete europea e prevede tre diversi contratti a seconda dell'anzianità, che arriva fino a 10 anni, senza un limite chilometrico e con la possibilità di garantire la vettura fino a un massimo di 48 mesi.



Non è prevista una scadenza in base a limiti di percorrenza, poiché le coperture hanno tutte un chilometraggio illimitato. I concessionari aderenti al programma Citroën Select sono a disposizione per la valutazione e il ritiro di veicoli usati a fronte di un acquisto di una vettura d'occasione.