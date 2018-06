Fca replica Imperdibili100 con incentivi pari a 100 milioni

ROMA - A seguito del grande successo con la promozione Imperdibili100 lanciata in maggio, Fca ha stanziato altri 100 milioni di incentivi per l'acquisto di modelli della gamma Fiat e per la Lancia Ypsilon. Inoltre, sempre fino al 30 giugno, il pubblico potrà accedere anche al nuovo finanziamento che fissa la prima rata a gennaio 2019, senza versare alcun anticipo. Questa nuova operazione conferma le due 'imperdibili proposte' dello scorso mese - Fiat Panda in pronta consegna all'incredibile prezzo di 7.400 euro e Lancia Ypsilon a soli 8.950 euro - aggiungendo l'importante novità, rappresentata dall'ingresso in questa proposta anche di Fiat 500X. Tutto è pronto, quindi, per bissare il successo della prima edizione di Imperdibili100 durante la quale, rispetto ad aprile, le ricerche effettuate sul portale Google per trovare informazioni sui modelli Fiat sono aumentate del 26% mentre quelle su Lancia Ypsilon hanno segnato un +34%. L'appuntamento è fissato nelle concessionarie Fiat e Lancia, con un porte aperte nel prossimo fine settimana del 9-10 giugno. Infine, prosegue la divertente campagna di comunicazione con Fabio Rovazzi che annuncia l'iniziativa 'Imperdibili100' in modo chiaro ma allo stesso tempo vivace e poliedrico.