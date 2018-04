Moto, Suzuki prolunga campagna su Burgman 400

ROMA - Sulla scia del successo ottenuto a marzo, Suzuki Italia ha deciso di prorogare a tutto aprile e maggio la campagna promozionale sul maxi scooter Burgman 400, rilanciandola con l'aggiunta di un finanziamento a tasso zero.



Interessati dalle nuove iniziative per il mese in corso sono anche le moto GSX e V-Storm e lo scooter Address 110.



Il Burgman 400 viene proposto con un sconto di 609 euro sul prezzo di listino, momentaneamente tagliato dagli ufficiali 7.899 euro a 7.290 euro. Fino al 31 maggio, poi, viene offerto con un finanziamento a tasso zero, privo di costi aggiuntivi (TAN e TAEG 0), erogato tramite Findomestic: l'importo deve essere compreso tra 3.000 e 5.000 euro e può essere rateizzato su 24, 30 o 36 mesi, per importi mensili tra 83,33 e 208,33 euro.



Il più piccolo e agile Address 110, equipaggiato con motore Euro 4, in listino a 2.099 euro, per tutto aprile può essere acquistato con un anticipo di soli 99 euro e un finanziamento a tasso zero (TAN 0, TAEG da 5,68% a 7,97%), in 18, 20 o 24 mesi, con importo mensile di 85,41 euro.



Per quello che riguarda le moto della Casa di Hamamatsu, da segnalare le campagne su GSX R125, S125, 250R, S750 Yugen, SV 650X-TER e V-Storm 1000. Per la 125, sia in versione carenata sia ''nuda'', viene proposto uno sconto di 400 euro. Per la 250 si sale a 500 euro. Viene prolungato di un mese il prezzo di lancio di 7.390 euro per la café racer SV650X-Ter e di 9.190 euro per la serie speciale della ''naked'' tre quarti di litro, presentata ai Motodays 2018. Infine, le versioni speciali Feel More e Globe Rider della V-Storm 1000 sono proposte con uno sconto rispettivamente di 624 e 949 euro.