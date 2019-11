Hotella Nutella, il primo Nutella Hotel apre in California

Un hotel dedicato alla crema spalmabile più famosa al mondo apre nella Napa Valley in California. Si chiamerà 'Hotella Nutella' e sarà aperto per un solo fine settimana nel gennaio del 2020. La notizia è stata diffusa sullo stesso sito internet della Nutella.

Dalle foto del rendering si vede un ingresso a forma di barattolo gigante di Nutella, un cartello con la scritta Hotella Nutella e una bandiera con il logo della crema spalmabile. Per quanto riguarda le stanze, i colori sono il rosso, il bianco e il marrone, appunto quelli che contraddistinguono la Nutella, sul letto una coperta con l'immagine di un barattolo, due cuscini a forma di croissant e sui muri mini barattoli ovunque.

Anche i pasti, dalla colazione alla cena, sono tutti a tema Nutella. Non sarà tuttavia possibile prenotare un soggiorno nel dolce albergo perché solo pochi fortunati, tre in tutto, saranno scelti tramite un sorta di concorso che premierà il miglior video che descrive come la Nutella rende il mattino speciale. Il concorso, inoltre, è aperto solo ai residenti negli Stati Uniti.

Oltre al soggiorno sarà offerto anche il trasferimento in aereo.