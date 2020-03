Scampia, sanificazione con idranti Ps

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Idranti della polizia riconvertiti in efficienti mezzi per la sanificazione delle strade. Accade a Napoli, grazie alla collaborazione tra la Questura partenopea e l'Asia, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e della pulizia in città. I mezzi (due) hanno fatto il loro esordio da alcuni giorni e stamattina sono stati in azione a Scampia, periferia nord della città, davanti alle "Vele".

I mezzi in questione sono quelli solitamente in uso alle forze di polizia antisommossa per gestire l'ordine pubblico, modificati in modo da consentire lo spruzzo d'acqua da alcuni bocchettoni laterali e frontali.