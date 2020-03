Bimba dona a Cc disegno per ringrazarli

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Una bimba di nove anni di Villaricca (Napoli) ha regalato ai carabinieri un disegno per ringraziarli del loro impegno.

Sul disegno c'è un carabinieri che tiene per mano una bimba, la bandiera italiana e poi la scritta 'Grazie per quello che state facendo'. Accompagnata dai genitori, lo ha voluto personalmente consegnare ai militari della caserma di Villaricca. Il ringraziamento è stato rivolto anche per il costante impegno nel far rispettare le prescrizioni volte a limitare il contagio dell'epidemia. I carabinieri, per ringraziare la bambina del sentimento manifestato, hanno esposto il disegno all'ingresso della caserma. (ANSA).