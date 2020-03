Mcl Napoli, raccolta fondi per anziani

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Una raccolta fondi per gli anziani nelle case di riposo o di salute. A promuoverla il Movimento cristiano lavoratori della Campania e di Napoli, con donazioni che possono essere fatte da tututti (Iban IT 32 N 02008 03447 000104905953 con la causale "Dona un sorriso agli anziani meno fortunati".

L'iniziativa, di concerto con Mcl Campania, come ha evidenziato il presidente Michele Cutolo, "ha lo scopo, in questo momento difficile per il Paese, di andare oltre le già numerose iniziative per la Protezione civile a cui vanno i ringraziamenti di tutti gli italiani, ricordando anche il dramma degli anziani che vivono da soli in casa abbandonati a se stessi o nelle case di riposo che, purtroppo, o causa della loro malattia pregressa o per ragioni di carattere familiari, non hanno riferimenti o non possono permettersi più la rata mensile presso le strutture anche per difficoltà economiche".