Lancia cocaina dalla finestra, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Quando dalla finestra ha visto arrivare i poliziotti ha lanciato dall' alto un pacchetto contenente cocaina, ma gli agenti lo hanno recuperato ed hanno arrestato l' uomo per spaccio di droga.

Luigi Ferraro, 44 anni, già denunciato in passato, è stato notato nel pomeriggio di ieri in via Monte Tifata, nel quartiere Secondigliano, da una pattuglia del Comissariato di zona.

Nel pacchetto lanciato dalla finestra c' erano sette dosi di cocaina. In casa, l'uomo ne custodiva altri due.

Luigi Ferraro, 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.