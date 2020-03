Card.Sepe benedice defunti cimitero

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Ha pregato per le vittime del coronavirus, ha impartito la benedizione, ha pregato. Crescendo Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, stamani alle 11 si è recato al cimitero di Poggioreale, per un momento di raccoglimento, preghiera e la benedizione.

Il presule è arrivato in auto davanti a uno degli ingressi del cimitero di Poggioreale, lungo una strada deserta, a causa delle misure di contenimento per l'emergenza coronavirus, e si è unito così a tutti i vescovi della Chiesa, nel portare la propria vicinanza alle vittime del coronavirus.

L'immagine degli automezzi militari che trasportano le bare verso i luoghi della cremazione sta a rappresentare la drammaticità di quello che l'Italia sta vivendo. Per il rispetto delle misure sanitarie, tanti dei defunti a causa del coronavirus non hanno potuto avere alcun conforto delle persone care né il conforto dei sacramenti.