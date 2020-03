Asl Napoli chiede aiuto a DR Automobiles

(ANSA) -ISERNIA,27 MAR-La Asl Napoli 1 ha chiesto aiuto alla DR Automobiles di Isernia che realizza e fornisce gratuitamente respiratori per ventilazione assistita in terapia sub-intensiva. "E' arrivata una cospicua richiesta da Napoli - rende noto DR - soprattutto per le esigenze dell'Ospedale Covid19-Loreto Mare". Al momento l'azienda garantisce 30 dispositivi al giorno. "Seguendo la geniale linea tracciata dall'ing. Fracassi di Isinnova - spiega l'azienda - abbiamo avviato la lavorazione di un presidio sanitario per terapia sub intensiva, realizzato sulla base di una maschera da snorkeling distribuita da Decathlon, opportunamente modificata.

La maschera è corredata di valvola di congiunzione realizzata con stampanti 3D ad affinamento di acido polilattico, utilizzate da DR per la prototipazione rapida. E' dispositivo medico privo di marchio CE impiegato ad uso compassionevole in casi eccezionali di urgenza, per proteggere un singolo paziente e in assenza di alternative terapeutiche valide, da sterilizzare prima dell'utilizzo".