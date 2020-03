Presi 104 medici, tedeschi in arrivo

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - "Abbiamo reclutato 104 dirigenti medici, 160 specializzandi, 419 infermieri e 188 operatori socio sanitari. Un grande sforzo per rafforzare la nostra capacità di fronteggiare il coronavirus". Lo afferma all'ANSA Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca spiegando le nuove assunzioni della Regione in sanità. Le assunzioni sono state effettuate con lo scorrimento delle graduatorie e prevedono contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato. Coscioni ha spiegato anche che i sanitari in arrivo dalla Germania saranno tutti diretti all'ASL Napoli 3 Sud: "Si tratta al momento - dice - di due anestesisti e due infermieri specializzati che andranno all'ASL Napoli 3 Sud, arriveranno in un paio di giorni".