Idranti polizia puliscono strade

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Idranti della polizia riconvertiti in efficienti mezzi per la sanificazione delle strade. Accade a Napoli, grazie alla collaborazione tra la Questura partenopea e l'Asia, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e della pulizia in città. I mezzi (due) hanno fatto il loro esordio stamattina lungo alcune delle principali arterie cittadine del centro (via Foria, via Toledo, piazza Municipio e Rettifilo) e nella periferia nord di Scampia.

I mezzi in questione sono quelli solitamente in uso alle forze di polizia antisommossa per gestire l'ordine pubblico. "Tutto nasce - spiega il presidente di Asia Maria De Marco, presente questa mattina alle operazioni di sanificazione - da un'idea brillante del Questore Giuliano realizzata in tempi brevi". "Ho fatto mia e portato avanti - sottolinea il Questore di Napoli Alessandro Giuliano - una bellissima idea del Reparto Mobile che dimostra ancora una volta la generosità dei poliziotti di Napoli. Occorre mobilitarci tutti".