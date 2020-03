A Capri cartello ringrazia Carabinieri

(ANSA) - CAPRI, 26 MAR - Un cartello con il messaggio "#iorestoacasa Capri ringrazia i Carabinieri" è stato affisso sul cancello di ingresso della caserma dei Carabinieri di Capri da un anonimo cittadino che ha voluto ringraziare in questo modo i militari per l'opera che stanno portando avanti su tutto il territorio.

Sul cartello, assieme all'hashtag, campeggia anche un fregio che richiama il tricolore. I ringraziamenti rivolti ai carabinieri non sono solo per i controlli di routine che stanno facendo con turni spesso massacranti nelle strade dell'isola, da Marina Grande alle zone alte, ma anche per l'azione di solidarietà e sostegno ai volontari per la consegna a domicilio ad anziani e disabili di derrate alimentari e farmaci, sino all'ultimo caso di un carabiniere che ha consegnato personalmente a casa di un malato grave una bombola di ossigeno.