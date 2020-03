Facevano prostituire 14 enne, arrestati

ANSA - NAPOLI, 25 MAR - Facevano prostituire un ragazzo di 14 anni due uomini di Casamicciola Terme, Comune dell' isola d' Ischia (Napoli), arrestati dai Carabinieri.

Il ragazzo veniva indotto a prostituirsi in cambio di piccole somme di denaro. I fatti - secondo quanto emerso dalle indagini dei militari della Compagnia di Ischia - risalgono all' anno scorso e l' attività dei due uomini, uno di 37 ed uno di 52 anni, entrambi residenti sull' isola, è proseguita fino a dicembre. Le indagini sono partite da una denuncia della madre della vittima e sono state eseguite con intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni, sequestri e consulenze tecniche.

Nello smartphone del 37 enne è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L' uomo è stato trasferito in carcere. Per il 52 enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.