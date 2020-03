Freddo in tende ospedali, sos stufe

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - L'abbassamento delle temperature in Campania sta portando problemi per i pazienti covid19 che vengono per alcune ore ricoverati nelle tende allestite all'esterno degli ospedali in attesa di essere portati nelle corsie. Una permanenza che può durare anche 6-8 ore.

"La nuova ondata di freddo - spiega il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - sta effettivamente portando un forte abbassamento di temperatura nelle tende della protezione civile. Le tende ci sono state fornite con dei condizionatori di aria calda che però non bastano in questi giorni e spesso i pazienti hanno freddo. Ci stiamo muovendo per comprare altri condizionatori di aria calda ma non è semplice con molti fornitori che sono chiusi, ma ci stiamo lavorando intensamente per risolvere velocemente il problema".