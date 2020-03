40 euro per evitare controlli,denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Per evitare i controlli dei carabinieri un 47enne originario del Burkina Faso ha tentato di corrompere uno dei militari offrendogli 40 euro. E' successo a Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli).

I carabinieri hanno denunciato l'uomo per istigazione alla corruzione che appena ha visto i militari è fuggito in quanto passeggiava senza giustificazione lungo via Domiziana nonostante le limitazioni imposte dal Governo per evitare il contagio.

(ANSA).