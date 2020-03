Coronavirus: Usb, troppa gente su bus

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - "Ancora pericolosi assembramenti sui bus dell'Anm". A denunciarlo è Adolfo Vallini, conducente di bus e componente del coordinamento del sindacato Usb.

"Senza il necessario controllo e le opportune misure di prevenzione circa la disinfezione dei mezzi dopo ogni corsa, - sottolinea Vallini - il trasporto pubblico rischia di diventare potenziale veicolo di contagio per la salute pubblica e gli operatori del settore che, sebbene gli annunci, sono ancora sprovvisti di idonei DPI e di opportuna valutazione dei rischi".

Per Vallini, "bisognerebbe limitare il numero di presenze a bordo attraverso il potenziamento delle linee, in netta controtendenza rispetto ai provvedimenti adottati, con particolare attenzione agli orari di punta". (ANSA).