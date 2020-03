Coronavirus,il Teatro Stabile sui social

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - L'amore per il teatro va oltre il palco e il sipario e, per essere vicino ai suoi spettatori, sbarca sui social: Sulla pagina Facebook del Teatro stabile Napoli parte l'iniziativa Memorie d'archivio con gallerie fotografiche e citazioni di testi delle produzioni dello Stabile, dal 2003 ad oggi. Si parte con le foto dello spettacolo Napoli Milionaria, stagione 2003/2004, di Eduardo De Filippo per la regia di Francesco Rosi e con la notissima citazione: "Ha da passa' 'a nuttata!. Inoltre sul profilo Instagram del Teatro (teatrostabilenapoli) e della Scuola di Teatro (ScuolaTeatroStabileNapoli) è partita la campagna: #iorestoacasa #teatroacasa con la pubblicazione di brevi monologhi che vedranno protagonisti (a distanza) gli allievi della scuola del Teatro Stabile di Napoli. "Nei momenti di crisi, più che mai, è necessario sottolineare il ruolo irrinunciabile della cultura.

Senza arte, letteratura, teatro, musica non esistono popoli, ma soltanto masse senza identità", si legge in una nota. (ANSA).