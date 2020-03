Champions, Barca-Napoli a porte chiuse

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Per motivi sanitari si disputerà a porte chiuse la partita di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma al Camp Nou il prossimo 18 Marzo. Lo rende noto il sito web della Società Sportiva Calcio Napoli che a sua volta ha avuto comunicazione dal FC Barcellona.

"La SSC Napoli - si legge sul sito - informa i propri tifosi che hanno acquistato il tagliando di suddetta gara per il settore ospiti, attraverso la procedura online, che la TicketOne provvederà, nei prossimi giorni, allo storno dell'importo addebitato sulla carta di credito".

Il club su Twitter ha smentito poi di aver chiesto il rinvio della partita con il Barcellona, come scritto da "Si gonfia la rete". "Il Napoli si attiene alle decisioni del Governo italiano e dell'Uefa", si legge sul suo profilo Twitter del Napoli.