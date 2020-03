Barcellona senza Arthur con il Napoli in Champions

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La gioia per avere riconquistato il primato della Liga, nell'attesa che il Real Madrid scenda in campo domani in trasferta contro il Betis Siviglia, in casa Barcellona viene mitigata dalle notizie che arrivano dall'infermeria e che riguardano Arthur Melo. Il centrocampista di origine brasiliana, che si è infortunato alla caviglia nel corso di un allenamento di preparazione alla sfida odierna contro la Real Sociedad, dovrà saltare il confronto con il Napoli, valido come ritorno degli ottavi di Champions League. Lo ha comunicato lo stesso club catalano. Mercoledì 18, al Camp Nou, l'allenatore blaugrana Quique Setien dovrà dunque rinunciare agli squalificati Vidal e Busquets, oltre appunto ad Arthur, quindi dovrà reinventarsi il centrocampo. All'andata, al San Paolo, Napoli e Barca hanno pareggiato 1-1. (ANSA).