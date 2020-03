Napoli: Infortuni per Insigne, Maksimovic e Demme

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - Infortunio per Insigne, Maksimovic e Demme nell'allenamento di oggi del Napoli. Il club azzurro riferisce che Insigne e Maksimovic hanno disputato solo un tempo della partitella di fine allenamento e poi sono usciti per dei risentimenti muscolari. Problemi anche per Diego Demme che ha subito un trauma contusivo al ginocchio.

Le condizioni dei tre giocatori azzurri saranno verificate nei prossimi giorni, come pure quelle di Meret, che soffre per un trauma contusivo al bacino. Il Napoli non sarà in campo nel week end dedicato ai recuperi di serie A e quindi Gattuso ha concesso il week end libero a tutti. La squadra si ritroverà lunedì a Castel Volturno per preparare la sfida contro il Verona. (ANSA).