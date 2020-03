Covid-19 e scuole chiuse,lezioni on-line

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAR - Grazie a una piattaforma informatica gratuita è possibile fare lezione malgrado il coronavirus e la chiusura delle scuole e delle università: a mettere a disposizione il servizio è Schoolr, la startup per le lezioni online con aula virtuale. Grazie alla piattaforma, lo studente può connettersi con il tutor, da qualsiasi dispositivo e senza scaricare nessun tipo di applicazione o programma, accedendo semplicemente via web, con un link. Il sistema consente allo studente e al tutor di interagire attraverso webcam full HD/microfono: possono condividere una lavagna virtuale per la scrittura a mano, una per la scrittura con tastiera (analogo a word) e una, fornita di un compilatore con tutti i linguaggi di programmazione, per le lezioni di informatica. Inoltre, tutte lezioni sono automaticamente registrate dal sistema, e ciò permette a ogni studente di rivedere la propria lezione su qualsiasi dispositivo, anche scaricandola per la fruizione offline. (ANSA).