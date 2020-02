Di Maio, vertenza Treofan un modello

(ANSA) - BATTIPAGLIA (SALERNO), 29 FEB - "Siete un modello, anche per altre vertenze aperte, come la Whirlpool, l' Alitalia, l' Ilva di Taranto, lavorerò perché imprese come la vostra possano vendere i propri prodotti anche all' estero".

Così Luigi Di Maio agli operai della Ex Trefoan, impresa della zona industriale di Battipaglia (Salerno), che ha chiuso il 20 febbraio una difficile vertenza con il passaggio della proprietà al Gruppo Jcoplastic, che ricollocherà entro 18 mesi 51 dei 65 dipendenti. Il tavolo sulla vertenza dell' azienda era stato seguito da Di Maio quando era ministro del lavoro.

"Qui c'è un imprenditore radicato sul territorio che subentra - ha aggiunto il ministro degli Esteri - e questa è una garanzia di sicurezza. Alla Whirlpool di Napoli c' e' un Ceo , non un imprenditore, ed è tutto più difficile".

Per Di Maio, che era accompagnato dal deputato di M5S Anna Bilotti, applausi, foto di gruppo con i dipendenti, e selfie.(ANSA).