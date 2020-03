Coronavirus: Napoli; striscione curva,Uniti contro Covid-19

(ANSA) - NAPOLI, 29 FEB - "Nelle tragedie non c'è rivalità, uniti contro il Covid-19". Questo lo striscione esposto questa sera in curva allo stadio San Paolo di Napoli nel match contro il Torino nei giorni del Coronavirus. Un striscione applaudito dal pubblico.

La scorsa settimana, in occasione di Brescia-Napoli, nel match contro il Brescia, i tifosi lo,mbardi avevano cantato "Napoli coronavirus", un coro per i quali gli stessi ultras bresciani si sono poi pubblicamente scusati. (ANSA).