Leonardo: a Pomigliano Aerotech Campus

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - NAPOLI, 28 FEB - Leonardo ha inaugurato a Pomigliano d' Arco "Aerotech Campus", centro di eccellenza per convogliare le migliori competenze su programmi di ricerca innovativi di alto profilo tecnologico, nell'ottica dello sviluppo su scala internazionale del settore dell' aerospazio. 'Aerotech Campus, nel solco dei Leonardo Labs - i nuovi incubatori di tecnologia dell'Azienda destinati alla ricerca di lungo periodo - si dedicherà allo studio di nuovi materiali e nuovi processi produttivi, favorendo soluzioni tecnologiche innovative in linea con i trend del mercato. Tra queste, lo sviluppo di nuovi materiali a basso impatto ambientale, la ricerca sui materiali compositi dotati di basso peso specifico a fronte di maggiore elasticità e resistenza meccanica - soluzioni in primo piano sul fronte della sostenibilità - e la digitalizzazione applicata ai processi produttivi.