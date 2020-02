Di Maio visita IIA, "Grande realtà'"

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - "Questo pomeriggio visitando l'Industria Italiana Autobus ho avuto modo di vedere personalmente l'intenso lavoro portato avanti da ogni singolo lavoratore di quest'azienda. Insieme a loro oggi possiamo essere felici e celebrare un importante risultato. L'Industria Italiana Autobus infatti rischiava la chiusura, ma grazie all'intervento dello Stato andrà avanti, superando ogni tipo di turbolenza e nel corso dell'anno potrà fare anche nuove assunzioni". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook, dopo aver visitato lo stabilimento in Campania.

"Ovunque andrò nel mondo - aggiunge - racconterò della qualità e delle capacità trentennali che ci sono in questa azienda italiana. Qui c'e' un prodotto di buona qualità perché ci sono 30 anni di esperienza "Made in Italy" che ovunque ci invidiano. Lasciatemelo dire: sono davvero orgoglioso di essere italiano!".