Champions: Gattuso, Maradona è il migliore di tutti i tempi

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - "Purtroppo Maradona non l'ho incrociato nella mia carriera di calciatore e l'ho visto all'opera solo nelle videocassette o nei dvd. Ma so bene che è stato il miglior calciatore di tutti i tempi. A Messi, che domani avremo come avversario, vedo fare oggi un po' di cose alla Maradona. Sicuramente è lui il più forte tra i giocatori in attività". Nel giorno in cui le attese dei tifosi del Napoli sono concentrate sulla sfida al campione argentino del Barca, Rino Gattuso, in conferenza stampa, affronta un aspetto che riguarda l'ideale staffetta al San Paolo tra il campione di ieri e quello di oggi.

"Mi dispiace - conclude Gattuso - di non aver mai visto Maradona giocare dal vivo. Sono cosciente di essermi perso qualcosa di meraviglioso". (ANSA).