De Luca, candidati incapaci gestire

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - "Alla vigilia delle regionali, nelle quali sono impegnato, sento parlare di persone che non sarebbero capaci neanche di gestire il condominio del palazzo.

Entità virtuali, candidati improbabili, in Campania e in Italia". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento a LiraTv.