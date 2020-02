Sardine, De Luca faccia un passo di lato

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Nessun incontro a breve tra le Sardine e il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca che in una lettera aperta aveva chiesto un confronto sui contenuti al movimento. "Abbiamo risposto a De Luca che l' interlocutore non sono io - dice il portavoce nazionale delle Sardine Mattia Santori a margine del flash mob antisalvini e per il diritto al lavoro in corso a piazza Dante a Napoli - casomai le sardine campane, ma soprattutto i potenziali alleati di una coalizione. Se in Emilia Romagna l'esperimento delle sardine ha funzionato - ricorda - è perché era chiaro il nemico, tanto quanto l'approdo cui andare. Abbiamo chiesto a De Luca un passo di lato non per farsi da parte, non per dire che ha sbagliato tutto della sua amministrazione, ma per dire che in questo momento probabilmente può aiutare la coalizione di centrosinistra a trovare un nome più unitario".