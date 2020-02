Carabinieri sgomberano suq abusivo

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Un vero e proprio suq, un mercato improvvisato tra le vie Marvasi, Di Lorenzo e Conforti, nel quartiere Vasto di Napoli.

Decine di abusivi e ambulanti che, prelevati capi d'abbigliamento e oggetti di varia natura dai cassonetti dell'immondizia, rivendono quanto recuperato per lo più a cittadini extracomunitari. Per sospendere il mercato non autorizzato sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, insieme a quelli del reggimento Campania e del Nas di Napoli.

Quando i militari sono arrivati, tuttavia, gli svariati venditori sono scappati, lasciando in strada solo rifiuti.

Ultimato lo sgombero, i militari hanno controllato alcune attività commerciali etniche della zona.

Un ristorante indiano è stato sanzionato perché risultato carente sotto il profilo igienico sanitario: molti alimenti conservati nei frigo erano in cattivo stato di conservazione e privi di indicazioni sulla tracciabilità. Il titolare - un 36enne di origini pakistane - è stato multato per complessivi 3000 euro.