Gattuso "continuiamo in questo modo"

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Secondo 1-0 in pochi giorni: Gattuso è contento, ma invita a non mollare. "Vero che il Cagliari ultimamente è un po' in difficoltà ma venire a giocare qui è sempre difficile - ha detto l'allenatore del Napoli - abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, potevamo chiuderla a campo aperto, ma va bene così. Mi è piaciuta la voglia di aiutarsi".

"Insigne? "Doveva giocare, ma stamattina gli faceva ancora male il ginocchio. C'erano anche altri giocatori affaticati". Ma non è finta "Dobbiamo fare altre partite come le ultime due - ha detto - dobbiamo continuare in questo modo. Questa è una squadra che tecnicamente è forte, ci mancava la compattezza e oggi, in questo senso siamo andati molto bene". La giocata di Mertens? "Non mi sorprende - ha affermato Gattuso - la sua qualità si conosce: è un giocatore completo". (ANSA).