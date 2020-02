Genitori trapiantati:di nuovo nel limbo

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Al reparto di Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti dell'Ospedale dei Colli di Napoli "possono accedere solo i ragazzi nella fascia d'età dai 10 ai 18 anni. E gli altri?". É quanto denuncia il Comitato dei genitori di bambini e adolescenti trapiantati di cuore. "Non c'è alcuna indicazione su cosa fare al di sopra di questa fascia d'età - spiega Dafne Palmieri, portavoce del Comitato - Siamo di nuovo in un limbo. Cosa dobbiamo fare?".

Massimo oggi ha 18 anni, ne aveva 12 quando è stato trapiantato. Dice di sentirsi "cacciato all'improvviso dal posto in cui mi hanno salvato la vita tre volte". Antonio è un trapiantato da nove anni spiega di aver saputo "con sgomento che il reparto ottenuto con tanta fatica da tutti noi non potrà più accoglierci".

La preoccupazione è alta anche tra i pazienti in attesa di trapianto, che afferivano al reparto.